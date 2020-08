Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Pkw durch Brand beschädigt

Wassenberg (ots)

An der Straße Loher Weg brannte in der Nacht zu Dienstag (11. August) ein Pkw im vorderen Fahrzeugbereich. Der Besitzer wurde durch einen Knall wach und entdeckte seinen brennenden Pkw. Da dieser direkt neben einem weiteren Fahrzeug parkte, wurde dieses ebenfalls beschädigt. Der Besitzer konnte mit einem Gartenschlauch ein Ausbreiten des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand beider Autos. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen bezüglich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

