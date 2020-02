Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Besser gelaufen als gefahren

Neunkirchen (ots)

Die Fahrt für einen 50-jährigen Deutschen endete gestern zunächst in Neunkirchen, dann in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler. Aufgefallen war der Mann einer Streife der Bundespolizei im Stadtgebiet Neunkirchen als Fahrer eines PKWs. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwalt-schaft Saarbrücken wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Auf die Frage nach seinem Führerschein räumte der Mann ein, dass er gar keinen habe. Bei näherem Hinsehen stellten die Beamten zudem noch Manipulationen an den Plaketten der Kennzeichen fest. Da der haftbefreiende Betrag von 625 EUR nicht bezahlt werden konnte, wurde der Mann für die nächsten 47 Tage in die JVA Ottweiler eingeliefert. Weil er erneut ohne Führerschein unterwegs war, sein Fahrzeug nicht angemeldet und versichert war, erwarten ihn jetzt die nächsten Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Karsten Eberhardt

Telefon: 06826 522 1007

Mobil: 0175 9027486

E-Mail: bpoli.bexbach.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell