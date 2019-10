Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Roxeler Straße, versuchter Automatenaufbruch

Coesfeld (ots)

Am 12.10.19, 03:00 Uhr versuchten drei unbekannte Täter das Schloss eines Zigarettenautomaten mittels Winkelschleifer aufzuflexen. Als die Täter durch einen vorbeikommenden Zeugen gestört wurden, flüchteten die Täter auf einem Motorrad. Zeugen, die Hinweise geben könnnen, werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, in Verbidnung zu setzen.

