Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Am Zippenberg/ Betrunkene Autofahrerin kommt von der Straße ab

Coesfeld (ots)

Glücklicherweise nur Sachschaden ist die Bilanz eines Trunkenheitsunfalles am Freitag (11.10.) um 12.15 Uhr Am Zippenberg in Nottuln. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Nottuln kam in einer Kurve auf den linken Grünstreifen, lenkte gegen und fuhr auf die Fahrbahn zurück. Im Gegenverkehr erkannte ein 70-jähriger Autofahrer aus Haren die Situation rechtzeitig und konnte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es kam jedoch zum Kontakt beider Autos, bei dem Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten einen Atemalkoholwert von zwei Promille bei der Nottulnerin fest. Die Folgen: Blutprobe, Führerscheinsicherstellung und Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell