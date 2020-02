Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

In den vergangenen zwei Wochen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schachenstraße in Idar-Oberstein. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Kleinwagen durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am schwarzen Kleinwagen entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 zu melden.

