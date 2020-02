Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots)

Kell am See: In dem Zeitraum von Freitag, dem 21.02.2020 von 17.00 Uhr bis Samstag, dem 22.02.2020, 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Kell am See, Schulstraße ein geparkter dunkelfarbener BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher flüchtete unbekannt von der Örtlichkeit. An dem abgestellten PKW entstand ein Sachschaden von circa 700EUR. Aufgrund der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Schaden bei einem Ein- oder Ausparkmanöver, eventuell im Rahmen der dortigen Karnevalsveranstaltung entstanden ist. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

