Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hecke angezündet

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, 16:30 Uhr kam es in Hermeskeil im Bereich Naumborn zu einem Brand einer Thujahecke. Es verbrannten ca. 6-7 Meter Hecke mit einer Höhe von ca. 2 Metern. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Stützpunkt-Feuerwehr Hermeskeil war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Ein Zeuge beobachtete zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung zwei ca. 15 Jahre alte männliche Jugendliche, welche aus dem Bereich Brandort in Richtung Ecke Kölkerberg/Trierer Straße wegliefen. Beschreibung des 1. Jugendlichen: Mitteleuropäisches Aussehen, weiße Jacke und schwarze Hose. Beschreibung des 2. Jugendlichen: Orientalisches Aussehen, schwarze Jacke und weiße Hose. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung bzw. zu den vorgenannten Jugendlichen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden. Tel.: 06503-9151-0.

