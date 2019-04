Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Spielplatz aufgeklärt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei: Die Beamten haben den Überfall am Freitagabend, 12. April, auf einem Spielplatz an der Oranienburger Straße aufgeklärt. Gegen 19.30 Uhr wurde dort ein Jugendlicher bestohlen und mit einem Messer bedroht. Mehr zu dem Sachverhalt finden Sie hier: http://url.nrw/ZyY. Die Ermittler suchten am Freitagmorgen, 17. April, die Wohnung eines 15-Jährigen Hammers auf und nahmen ihn mit zur Wache. In der anschließenden Vernehmung gestand der jugendliche Räuber die Tat. Die Beute hatte er nicht mehr. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (cg)

