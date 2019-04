Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blaues Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 16. April, auf dem Parkplatz des Berufsförderungswerks am Caldenhofer Weg sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Autos. Zwischen 7.20 Uhr und 16 Uhr wurde ein zwischen der Sporthalle und den Tennisplätzen geparkter Opel Corsa an der Fahrertür beschädigt. Lackspuren deuten auf ein blaues Auto als Unfallverursacher hin. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

