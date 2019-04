Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Einbruch in Lottogeschäft

Hamm-Uentrop (ots)

Innerhalb von einer Woche brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, zum zweiten Mal in eine Lotto-Annahmestelle an der Ostwennemarstraße ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe und stiegen in das Geschäft ein. Sie konnten Zigaretten in bislang unbekannter Menge erbeuten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell