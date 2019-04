Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kochtopf in Brand geraten - Zwei Verletzte

Hamm-Werries (ots)

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, geriet ein Kochtopf auf dem Herd einer Wohnung im Mirabellenweg in Brand. Das Feuer beschädigte das über dem Herd befindliche Fenster und eine Dachschräge. Es konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die 54-jährige Wohnungsnehmerin und ihr 18-jähriger Sohn mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Bei der 54-Jährigen standen zum Zeitpunkt der Berichterstattung weitere Untersuchungen aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell