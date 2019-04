Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Braamer Straße/Lange Reihe wurde am Dienstag, 16. April, ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr der 18-Jährige auf der Braamer Straße in Richtung Soester Straße. Auf der Kreuzung mit der Langen Reihe wurde er von dem VW einer 83-Jährigen erfasst, die auf der Langen Reihe in Richtung Ostwennemarstraße unterwegs war. Dabei wurde der 18-jährige Motorradfahrer gegen den Hyundai einer 43-Jährigen geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 12000 Euro. (bw)

