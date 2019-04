Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handy-Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montag, 15. April, im Allee-Center einer 18-Jährigen das Handy gestohlen hat. Gegen 16.50 Uhr bemerkte die 18-Jährige, wie jemand ihr Smartphone aus der Jackentasche zog. Die junge Frau folgte dem Dieb und konnte ihn nahe des Nordenwalls ansprechen. Hier gab der Mann ihr das Handy zurück, tat aber so, als ob er es soeben im Gebüsch gefunden hätte. Dann lief er in den Nordpark. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,65 Meter bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat einen dunklen Hauttyp, trug einen grauen Bart und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

