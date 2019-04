Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 16. April, auf einem Parkplatz am Gallberger Weg sucht die Polizei nach dem Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse mit Hammer Kennzeichen. Gegen 00.45 Uhr wurde hier ein geparkter Mazda beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der graue Mercedes rückwärts gegen den Mazda fuhr und sich dann in Richtung Klutestraße entfernte. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

