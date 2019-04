Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer an Bushaltestelle

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen setzten unbekannte Täter ein Wartestellenhäuschen auf dem Caldenhofer Weg in Höhe des Schleppweges in Brand. Das Feuer wurde gegen 2.20 Uhr durch einen Polizeibeamten gemeldet, welcher nach Dienstschluss auf dem Weg nach Hause war. Am Haltestellenhäuschen wurden zwei Scheiben und ein Stapel abgelegter Zeitungen zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

