Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist festgenommen

In Ulm führte am Montagmorgen ein Mann in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich durch.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr sah eine Frau den Mann in der Böblingerstraße. Der soll sich in einem Hinterhof auf einer Wiese selbst befriedigen, sagte sie der Polizei. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort und traf den Verdächtigen auf frischer Tat an. Der 36-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

++++1007493

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell