POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mehr als ein falscher Fuffziger

Falschgeld hatte am vergangenen Mittwoch ein Mann in Heidenheim in der Tasche.

Die Mitarbeiter eines Heidenheimer Schnellrestaurants hatten sich Mittwochabend bei der Polizei gemeldet. Sie hatten in den vergangenen Tagen mehrmals Falschgeld entgegengenommen. Inzwischen hatten sie einen vagen Verdacht, woher das Geld stammt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und erfuhr, dass der Verdächtige am selben Mittwoch erneut im Restaurant bezahlen wollte. Dieses Mal war auch die Polizei dabei. Sie überprüfte den Geldschein, den der 22-Jährige ausgehändigt hatte. Tatsächlich handelte es sich um ein Falsifikat. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen mit zum Revier. Bei der Durchsuchung des Mannes fand sich ein weiterer Geldschein, der offensichtlich falsch war. In der Wohnung stellten die Polizisten nochmals fünf falsche Fünfziger fest. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob der Verdächtige weitere gefälschte Banknoten ausgegeben hat und woher die Falsifikate kommen. Dem Ende des Verfahrens sieht der Verdächtige zunächst auf freiem Fuß entgegen.

Falschgeld zu erkennen ist meist nicht schwer, wenn man sich Zeit nimmt, sagt die Polizei. Fühlen, sehen, kippen seien drei einfache Hilfsmittel. Wie sie angewendet werden zeigt die Deutsche Bundesbank in einer Jedermann-Schulung auf ihrer Homepage im Internet (www.bundesbank.de > Aufgaben > Bargeld > Falschgeld > Schulungen). Erste Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

