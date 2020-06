Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Böfingen - Vorfahrt nicht beachtet

Rollerfahrer durch Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wollte ein 52-jähriger Opelfahrer vom Poppenreuteweg in die Böfinger Steige abbiegen. Hierbei übersah er einen 67-jährigen Rollerfahrer der auf der Böfinger Steige die Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall wobei der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer anschließend ins Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1500,- Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 52-Jährigen. In erwartet eine Strafanzeige.

