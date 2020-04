Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Auf dem Ahseweg, nahe "Haus Düsse", kam es am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Soester war in Richtung Weslarn unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 75-jähriger Warsteiner, in Richtung Ostinghausen fahrend, wich seinerseits auf die andere Seite der Fahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der Soester seinen VW wieder auf seine Spur zurück lenkte, übersah er den neben sich befindlichen Smart des Warsteiners. Es kam zum Kontakt, bei dem der hintere rechte Reifen des Smarts abgerissen wurde. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (wo)

