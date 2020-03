PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom Sonntag, dem 29.03.2020

Limburg (ots)

PKW - Aufbrecher schlagen zweimal zu

Weilburg/Lahn; In der Straße "Auf der Lützelbach" suchten in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter zwei PKW`s auf. Neben Schlüsselbunden entwendeten die Diebe noch eine Sonnenbrille sowie einen Warengutschein aus einem grauen Daimler und einem schwarzen Smart. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471 - 93860 entgegen.

Nach Unfall geflüchtet

Limburg/Lahn; Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Westerwaldstraße wurde am Samstag zwischen 12.30 und 13.00 Uhr ein schwarzer VW Sharan beim ein- oder ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerkannt und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431 - 91400 zu melden.

Unfallflucht am Altenheim

Elz; Ein weißer Skoda wurde am Samstag auf dem Parkplatz am Altenheim in der Gräbenstraße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ nicht nur einen Schaden von ca. 800 Euro, sondern auch noch rote Farbe von seiner Lackierung. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 13.30 und 21.00 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 06431 - 91400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Andreas Alt

Polizeihauptkommissar

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

