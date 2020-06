Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Drogenfahrt ohne Führerschein

Ulm (ots)

Ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen und unter dem Einfluss von Drogen war am Freitag gegen 20:45 ein 39-jähriger in Warthausen auf der Biberacher Straße unterwegs. Der Mercedes aus einem Nachbarlandkreis war von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert worden. Der Fahrer räumte ein, dass er keinen Führerschein besitzt, bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Eine Blutentnahme in einer Klinik folgte, die Polizei Biberach beschlagnahmte die Autoschlüssel. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu. +++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer, Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de +++++(0997793)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell