Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Roller flüchtet

Gleich mehrere Verkehrsverstöße beging ein Rollerfahrer am Freitagabend in Geislingen

Ulm (ots)

Der Motorroller fiel einem Zeugen gegen 21.25 Uhr auf dem Radweg von Kuchen nach Geislingen auf. Zu dem Zeitpunkt hatte er kein Kennzeichen montiert und fuhr widerrechtlich auf dem Radweg. Kurze Zeit später bemerkte ein weiterer Zeuge den gleichen Roller an der Neuwiesenkreuzung in Geislingen. Dort hatte der Fahrer die Kreuzung bei Rotlicht überquert. Als der beherzte Zeuge ihn zur Rede stellen wollte, überfuhr der wiederum trotz Rotlicht die Kreuzung am Sternplatz und flüchtete in Richtung Springstraße. Das letzte Mal war das Zweirad im Bereich der Sportplätze des SC Geislingen zu sehen. Der Rollerfahrer wird als etwa 18 Jahre alter Südländer beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt. Der junge Mann trug einen schwarzen Helm. Er dürfte etwa 175cm groß sein. An dem von ihm benutzten schwarzen Roller war kein Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen werden gebeten sich unter 0733179327120 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0997229)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell