Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Nach Kontrolle aus dem Verkehr gezogen

Gleich mehrere Verstöße beging ein 34-Jähriger am Donnerstag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Chrysler in der Reichenbacher Straße. An einer Kontrollstelle stoppte ihn die Polizei. An seinem Auto war ein Kurzzeitkennzeichen angebracht, dass seit mehreren Jahren abgelaufen war. Ebenso gehörte das zu einem Lkw. Einen Führerschein hatte der Mann keinen Führerschein. Auch den musste er vor mehreren Jahren abgeben. Während der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Nach einem Test der das bestätigte musste er eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

