Nach drei Einbrüchen in Bad Überkingen hat die Polizei jetzt ein Trio unter Verdacht.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4614181), hatten Zeugen am frühen Donnerstag zwei Unbekannte auf einer Garage in Bad Überkingen entdeckt. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die nahm noch in derselben Nacht einen 15-Jährigen fest. Er soll einer der Beiden gewesen sein. Im Laufe desselben Tages ermittelte die Polizei seinen mutmaßlichen Mittäter. Der 17-Jährige und der 15-Jährige hatten offenbar vor, in die Garage einzubrechen. Zuvor schon hatten sie auf einer Baustelle Werkzeug gestohlen, so die Erkenntnisse der Polizei. Mit diesem sollen sie anschließend noch einen Container der Baufirma aufgebrochen haben. Darauf fehlt seither Leergut und eine Kaffeemaschine. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erfuhr die Polizei, dass der Container bereits in der Nacht zuvor ebenfalls aufgebrochen wurde. In dieser Nacht wurde Geld aus dem Container gestohlen. Diesen Einbruch soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 13-jähriger Bekannter der beiden Jugendlichen begangen haben. Die Polizei in Deggingen (Tel. 07334/924990) ermittelt jetzt gegen das Trio.

