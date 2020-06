Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Einbrecher flüchten

Am Donnerstag flüchteten zwei Männer durch die Fils in Bad Überkingen.

Gegen 2.30 Uhr sah ein Zeuge zwei Unbekannte in der Bahnhofstraße. Die machten sich an einem Gebäude zu schaffen. Er wählte den Notruf. Mehrere Streifen der Polizei rückten an. Als die Zwei die Polizei entdeckten flüchteten sie durch die Fils. Die Polizei fahndete nach den Männern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche. Kurze Zeit später entdeckten die Polizisten einen völlig durchnässten 15-Jährigen in der Geislinger Straße und brachten ihn auf das Polizeirevier. Zu dem passte die Beschreibung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Am Tatort fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, welches die Beiden bei ihrer Flucht zurück ließen. Der Polizeiposten Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

