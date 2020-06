Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen helfen

Zeugen und Ermittlungen haben Mittwoch zur Verursacherin eines Unfalls in Heidenheim geführt.

Die Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall gegen 11.30 Uhr in der Schnaitheimer Anwaltstraße. Aus einer Parklücke fuhr ein Opel rückwärts und rammte einen VW, der gegenüber parkte, so die Schilderungen der Zeugen. Wie die Zeugen der Polizei weiter berichteten, sei die Fahrerin des Opels ausgestiegen und habe sich den Schaden am VW angeschaut. Dann sei sie einfach weggefahren. Die Zeugen hatten sich einen Teil des Kennzeichens merken können und die Fahrerin gut beschrieben. Die Polizei leitete sofort die Ermittlungen ein. Schnell war das mutmaßliche Fahrzeug der Verursacherin ausgemacht. Noch am selben Tag erfuhr die 74-Jährige, dass jetzt gegen sie wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt wird. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen. Wie die Polizei weiter berichtet, sei am VW durch den Unfall ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen, so dass die Besitzerin des beschädigten Wagens nicht auf ihrem Schaden sitzen bleibt. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter ‪www.aktion-tu-was.de‬;.

