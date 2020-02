Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: 4 Einsätze im Laufe des Tages

Dinslaken (ots)

Am heutigen Sonntag rückte die Feuerwehr Dinslaken zu 4 Einsätzen aus. Der Erste befand sich auf der Wilhelm-Lantermann-Straße, er begann um 9:36 Uhr, es handelte sich um einen First Responder Einsatz. Ab 14:30 mussten 2 Ölspuren abgestreut werden, die sich im Bereich Bruch befanden, die Hauptwache wurde vom Löschzug Hiesfeld und dem DIN-Service unterstützt. In den Abendstunden musste die Feuerwehr Dinslaken erneut, Aufgrund der hohen Auslastung der Rettungsmittel, einen First Responder Einsatz abarbeiten.

