POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25.05.2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbrüche im Kleingartenverein

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser im Kleingartenverein im Mühlenweg in Denkte ein. Es wurden ein Elektro-Rasenmäher und diverse alkoholische Getränke entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Container geriet in Brand

Am Sonntag, um 17:10 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand in der Cranachstraße in Wolfenbüttel alarmiert. Hier geriet auf bisher unbekannte Weise der Inhalt eines Metallcontainers in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Inhalt des Containers in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei Wolfenbüttel Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05331/9330, zu melden.

Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 16:50 Uhr, ereignete sich auf der B 82 zwischen Hedeper und Seinstedt ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger aus Schöppenstedt fuhr mit seinem PKW von Hedeper kommend in Richtung Seinstedt. In der dortigen Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen den Grabenrand. Durch den Aufprall wurden sowohl der Schöppenstedter, als auch seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

