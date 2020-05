POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 22.05.2020 bis 24.05.2020, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

1. Trunkenheit im Verkehr

Salzgitter-Lebenstedt, Chemnitzer Straße., 23.03., ab 04:33 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde auf der Chemnitzer Straße der 42 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest führte zu dem Wert 1,66. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

2. Ruhestörungen

Salzgitter - Lebenstedt, Stadtgebiet.

Am Wochenende hatte die Polizei eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Ruhestörungen zu bearbeiten. Deshalb wird nochmals darauf hingewiesen, dass in derartigen Fällen Bußgelder ab 120 Euro verhängt werden können.

