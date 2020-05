Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Trunkenheitsfahrt Samstag, 23.05.2020, 17:53 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde auf der B82 in der Gemarkung Schöppenstedt bei einer 52-jährige Kraftfahrzeugführerin durch die eingesetzten Beamten deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe angeordnet sowie ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

Schandelah: Corona-Party Samstag, 23.05.2020, 21:04 Uhr In Schandelah kam es am Samstag Abend zu einer sogenannten Corona-Party zwischen feiernden Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die sich nicht an das bestehende Kontaktverbot hielten. Durch die eingesetzten Beamten wurden die Party beendet und insgesamt 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt sowie 11 Platzverweise ausgesprochen.

Wolfenbüttel: Corona-Party Samstag, 23.05.2020, 22:20 Uhr In Wolfenbüttel kam es am Samstag Abend in einer Wohnung zu einer sogenannten Corona-Party. Hierbei wurden u.a. 4 feiernde männliche Personen unterschiedlichster Wohnanschriften angetroffen. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Party beendet sowie 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 3 Platzverweise ausgesprochen.

