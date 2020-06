Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dieb schnappt sich Rucksack

Überrumpelt hat ein Dieb am Donnerstag in Heidenheim eine Frau.

Ulm (ots)

Die 55-Jährige hatte am Vormittag die Bank in Schnaitheim Am Rathaus besucht. Als sie die Bank verließ, ging sie zu ihrem Auto. Das hatte die Frau in der Nähe geparkt. Ihren Rucksack stellte sie auf den Beifahrersitz, dann gurtete die 55-Jährige sich an. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter. Er öffnete die Beifahrertür, griff sich den Rucksack und rannte damit in Richtung der Gleise. Von dort flüchtete er zum Fußweg am Brenzufer und weiter in Richtung Fischerweg. Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Bestohlene beschreibt den Dieb als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,85 m groß und schlank. Er hat dunkle Haare, trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose. Mit dem Rucksack erbeutete der Dieb auch das Geld der Frau, ihr Telefon, Geldkarten und Ausweise.

Die Heidenheimer Polizei ermittelt jetzt und sucht den Dieb. Sie hofft auch auf Hinweise von Zeugen. Wer den Unbekannten kennt, ihn gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 07321/3220 zu melden.

Diebe nutzen jede Gelegenheit, sagt die Polizei. Deshalb sei es wichtig, sich vor Diebstahl zu schützen. Tipps zum Schutz gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

+++++++ 0985864

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell