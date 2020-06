Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Auto bei Unfall aufgerissen

Hoher Schaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall nahe Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 53-Jähriger kurz vor 9 Uhr mit seinem Sattelzug von Oberstotzingen in Richtung Stetten. In einer Kurve geriet er leicht auf die Gegenspur. Dort kam ein Skoda entgegen. Der Sattelauflieger streifte das Auto und riss das Blech auf der ganzen Seite auf. Zum Glück blieb der Autofahrer unverletzt. Am Skoda entstand jedoch Sachschaden von rund 35.000 Euro. Den Schaden am Lastzug schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Den 53-jährigen Brummifahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

"Es ist möglichst weit rechts zu fahren", sagt die Straßenverkehrsordnung und konkretisiert, dass dies nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit gilt sondern immer. Jeder kann sich dann darauf verlassen, dass seine Fahrspur frei ist, sofern die Straße nicht zu schmal ist. So können Unfälle verhindert werden, erinnert die Polizei. Sie will, dass alle sicher ankommen.

