Am Donnerstag stoppte die Polizei in Riedlingen einen berauschten Autofahrer.

Gegen 23.15 Uhr meldete ein Zeuge einen auffälligen VW in der Neue Unlinger Straße. Das Auto fuhr wohl sehr langsam und in Schlangenlinien. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Auf dem Gelände einer Tankstelle entdeckten die Polizisten den VW. Am Steuer saß ein 38-Jähriger. Der roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

