POL-UL: (GP) Ebersbach - Diebe knacken Automaten

Zwei Unbekannte machten am Donnerstag Beute in Ebersbach.

Gegen 22.45 Uhr betraten zwei Maskierte eine Bank in der Bahnhofstraße. Sie machten sich sogleich an einem Münzautomaten zu schaffen und brachen diesen auf. In dem Automaten befand sich Bargeld. Das machten die Beiden zu ihrer Beute. Das Münzgeld steckten sie in eine mitgebrachte lilafarbene Kunststofftasche und schleppten es nach draußen. Es kann lediglich gesagt werden, dass eine Person eine grüne und die andere eine blaue Kapuzenjacke trug. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizeiposten Ebersbach (Telefon 07163/10030) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können.

