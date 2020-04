Polizei Münster

POL-MS: Unfall im Kreuz Lotte/Osnabrück - 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Münster/Lotte (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (28.4., 10.34 Uhr) auf der Autobahn 1 im Kreuz Lotte/Osnabrück wurde ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann aus Lengerich war in Richtung Bremen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der VW gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw. Rettungskräfte befreiten den 40-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde für etwa drei Stunden über die Parallelfahrbahn und auf die Autobahn 30 geleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

