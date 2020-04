Polizei Münster

POL-MS: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 51-Jährigen an

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: "77-Jähriger an den Folgen von Stichverletzung verstorben - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 25.4., 17.16 Uhr)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nach der Attacke am Samstagmorgen an der Heroldstraße nahmen Polizisten den 51-jährigen Beschuldigten noch in der Nähe fest. Ein Richter folgte Sonntag (26.4.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen Totschlags, darüber hinaus wurde der vorgeworfene Angriff mit dem Hammer gegen den Kopf des 27-Jährigen als versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eingestuft. Der Richter ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

Bereits am Samstag (25.4.) wurde der Verstorbene im rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Münster obduziert. Als Todesursache stellten die Rechtsmediziner fest, dass die zugefügte Verletzung im Halsbereich so schwer war, dass der 77-Jährige verblutet ist.

Bislang hat sich der Münsteraner nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0172/ 2913810 zur Verfügung.

