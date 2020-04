Polizei Münster

POL-MS: PKw-Fahrerin verstirbt nach Unfall auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.04., 17.15 Uhr) verstarb bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren eine 43jährige Frau. Ein 35jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf den Pkw der Frau auf. Die Fahrzeugführerin aus dem Kreis Steinfurt erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der schwer verletzte Mann wurde von Rettungskräften in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Er stammt ebenfalls aus dem Kreis Steinfurt. Beide Beteiligte waren mit ihren Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Amsterdam unterwegs. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Ibbenbüren und Ibbenbüren-West. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Amsterdam bis 22.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ibbenbüren-Laggenbeck abgeleitet.

