Polizei Münster

POL-MS: Ladendieb flüchtet über Umgehungsstraße - Polizist nimmt im Gebüsch sitzenden 30-Jährigen fest

Münster (ots)

Ein 30-Jähriger flüchtete am Mittwochvormittag (22.4., 11:21 Uhr) nach einem Ladendiebstahl an der Theodor-Scheiwe-Straße zu Fuß über die Umgehungsstraße. Ein Polizist nahm ihn in der Kleingartenanlage am Boelkeweg fest.

Der Georgier aus Hamm entwendete zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen Werkzeug aus einem Baumarkt. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete das Duo und alarmierte die Polizei. Auf der Flucht bemerkten die Diebe den Zeugen, warfen die Beute im Wert von knapp 800 Euro weg und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Der 25-jährige Detektiv folgte dem 30-Jährigen in Richtung der Umgehungsstraße. Dort querte der Georgier die stark befahrene Straße und kletterte über die Schallschutzwand in Richtung der Kleingartenanlage.

Ein Motorradpolizist entdeckte den 30-Jährigen, versteckt in einem Gebüsch der Anlage, und nahm ihn fest. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an. Dieser war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet und hatte kurzgeschorene Haare. Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

