Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung der PI Neuwied zur Presse vom 26.12.2019, 18:18 Uhr, Zeugensuche nach Unfallflucht - geklärt!

Neuwied (ots)

Am 26.12.2019 um 18:18 Uhr bat die PI Neuwied die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht, die sich gut zwei Stunden zuvor in Engers an der Abfahrt der B42 ereignet hatte. Dank der Hinweise mehrerer aufmerksamer Bürger konnte diese Unfallflucht am Abend des 27.12.2019 geklärt werden. So konnte ein 26jähriger Neuwieder ermittelt werden, der den Pkw nach dem Entfernen von der Unfallstelle in einer Hofeinfahrt in Oberbieber parkte und abdeckte. Nach anfänglichem Leugnen räumte der junge Mann die Fahrereigenschaft ein. Der Führerschein des Neuwieders wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz beschlagnahmt. Die Polizei Neuwied bedankt sich bei allen Hinweisgebern!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell