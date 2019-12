Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Kiste Bier

57537 Wissen, Schlossstraße, Tankstelle (ots)

Ein unbekanntes Pärchen entwendete am Do., 26.12.2019, gegen 15:55 Uhr, eine Kiste Oettinger Bier aus dem frei zugänglichen Rollschrank im Außenbereich der Tankstelle und entfernten sich in Richtung Regio-Bahnhof. Der Diebstahl wurde durch die Tankstellenaufsicht festgestellt, welche die Polizei informierte. Die Fahndung nach den Bierdieben blieb ohne Erfolg. Die entwendete Bierkiste konnte nach einem Zeugenhinweis in einem Treppenaufgang (Höhe ehemaliges Möbelhaus Wienand) des Bahnhofs festgestellt werden. Nach dessen Angaben flüchtete das Pärchen nach Erkennen der Polizei mit einigen Flaschen aus dem Kasten in Richtung Innenstadt. Das Pärchen wurde wie folgt beschrieben: 1. Person: Weiblich, ziemlich klein, trug dunkle Kapuzenjacke mit Fellbesatz 2. Person: Männlich, deutlich größer, ca. 180 -185cm, trug schwarzen Kapuzenpulli und graue Mütze Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

