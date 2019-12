Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, Weststr. (ots)

Eine 51-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw Opel Astra am 23.12.2019 in der Weststraße gegenüber dem Anwesen Nr. 6 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Weststraße aus Richtung Wendehammer kommend in Richtung Bergstraße. Beim Vorbeifahren streifte er den Pkw Opel Astra der 51-Jährigen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Unfallzeit wird am Di., 24.12.2019, zwischen 00.00 und 02.00 Uhr vermutet, da man in dieser Zeit ein Geräusch gehört hatte. Spuren oder Hinweise auf den Verursacher konnten keine erlangt werden. Bei der Weststraße handelt es sich um eine Sackgasse, die vermutlich ausschließlich durch Anwohner oder deren Besucher benutzt wird. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

