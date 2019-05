Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Vorfahrt nicht beachtet, Radfahrer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag, 04.05.2019 gegen 11:40 Uhr befuhr eine 45 jährige Frau aus Bedburg-Hau den Lerchenweg in Fahrtrichtung Alte Bahn. An der Kreuzung Hauptstraße hielt sie zunächst an und setze anschließend ihre Fahrt fort. Hier bei übersah sie eine 51 jährige Frau aus Bedburg-Hau, die mit ihrem Fahrrad die vorfahrtberechtigte Hauptstraße in Richtung Louisendorf befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt und mit dem Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht so schwerwiegend, so dass sie am heutigen Tage von dort aus wieder entlassen werden konnte. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 900 Euro geschätzt.

