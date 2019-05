Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Dachkonstruktion eines Karussells beschädigt

Kerken (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (2. Mai 2019, 18 Uhr) und Freitag (3. Mai 2019, 14.20 Uhr) beschädigte ein Fahrzeugführer die Dachkonstruktion eines Fahrgeschäftes, welches im Bereich der Kreuzung Krefelder Straße / Friedensstraße in Nieukerk aufgestellt war. Da sich der entstandene Schaden in einer Höhe von etwa 3,30 Meter befindet, handelt es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um einen LKW, welcher sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

