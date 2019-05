Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Räuberischer Diebstahl - Täter festgenommen

Kleve (ots)

Am Freitag gegen 12:50 Uhr entwendete ein 34 jähriger Mann aus Kleve zwei Laufräder aus einem Fahrradgeschäft an der Albersallee. Ein 23 jähriger Mitarbeiter, der die Tat beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf. Der Täter bemerkte dies und ließ die beiden Räder fallen. Kurze Zeit später bemerkte der Mitarbeiter, wie der 34 Jährige vor einem Supermarkt abermals ein Fahrrad stahl. Auch dieses mal folgte ihm der 23 jährige Mitarbeiter. Um im Besitz des Fahrrades zu bleiben, warf der Täter die Flasche eines Energy Drinks in Richtung des 23 Jährigen und traf diesen am Kopf. Der 23 Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 34 Jährige im Nahbereich festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm noch Betäubungsmittel aufgefunden.

