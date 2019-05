Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Gartenzaun beschädigt

Kleve (ots)

Am Freitag (3. Mai 2019) zwischen 9.15 und 11.15 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer vermutlich bei einem Wendemanöver einen Gartenzaun, der als Begrenzung eines Grundstückes am Mönnekenwald in Reichswalde dient. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell