Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Cafe und Physiozentrum

Kalkar (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. Mai 2019) gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Cafe, welches sich im Gebäudekomplex einer Seniorenresidenz am Horster Weg in Altkalkar befindet. Hier entwendeten sie die Registrierkasse, welche im Nahbereich aufgebrochen aufgefunden wurde. In der gleichen Nacht gelangten Unbekannte gewaltsam in ein physiotherapeutisches Zentrum, welches sich ebenfalls am Horster Weg befindet. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten, brachen mehrere Schränke auf und entwendeten aus einem Sparschwein und einer Kasse Bargeld. Hinweise an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

