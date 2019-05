Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand eines Altpapiercontainers

Kleve (ots)

Am Samstag, 04.05.2019, gegen 17:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal. Es wurde festgestellt, dass ein Altpapiercontainer durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wurde der Kunststoffdeckel des Containers zerstört. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

