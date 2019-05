Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwerverletzt

Geldern (ots)

Am Freitag (3. Mai 2019) gegen 21 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Geldern mit einem Motorrad der Marke Kawasaki die Schulstraße in Veert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit dem Motorrad zu Fall und stürzte auf die rechte Seite, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus und später in eine Spezialklinik verbracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand trug der 32-Jährige keinen Schutzhelm.

