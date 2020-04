Polizei Münster

POL-MS: Kupfer, Kabel und Akkuschrauber aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Von Montag (20.4.) auf Dienstag (21.4.) entwendeten unbekannte Täter Kupfer, Kabel und Akkuschrauber aus einem Rohbau an der Von-Esmarch-Straße.

Die Diebe kletterten über ein Baugerüst in das Obergeschoss und hebelten in den Räumen eine Tür auf. Mit der Beute in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags flüchteten die Eindringlinge.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

