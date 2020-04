Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte schlagen Inline-Skater am Aasee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Ostersamstag (11.4., 15 Uhr) malträtierte ein Pärchen einen Inline-Skater am Aasee und verletzte diesen leicht. Der 30-Jährige fuhr in Höhe der Mecklenbecker Straße den beiden Radfahrern, die einen Kinderfahrradanhänger dabei hatten, entgegen und bremste ab. Dabei kam er ins Straucheln und stieß gegen den Fahrradanhänger, der auf die Seite fiel. Das darinsitzende Kind weinte. Die beiden Radfahrer, eine Frau und ein Mann, stiegen ab und schlugen und traten unvermittelt auf den 30-Jährigen ein. Passanten eilten dem Münsteraner zu Hilfe, die Radfahrer flüchteten. Beide waren auf Trekkingrädern unterwegs, sind zwischen 35 und 45 Jahren alt und hatten eine normale Statur. Der Mann hatte kurze schwarze Haare. Der Fahrradanhänger war türkis-blau.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den hilfsbereiten Passanten, weiteren Zeugen und dem flüchtenden Paar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

